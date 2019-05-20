شكرا لقرائتكم خبر عن أفارقة النجوم يطلبون فسخ عقودهم بشكوى رسمية للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرباعى الأفريقى بصفوف فريق النجوم، لاما كولين، ومايكل أزخومين، وديدير كوريه، وتوسن أوميليه، شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد إدارة ناديهم، بسبب التأخر فى صرف مستحقاتهم المالية.

وطلب الرباعى الأفريقى من اتحاد الكرة حل الأزمة فى أسرع وقت، مع فسخ عقودهم مع نادى النجوم، مؤكدين أن إدارة النادى تعنتت ضدهم فى صرف مستحقاتهم المالية.

وكان محمد الطويلة، رئيس النجوم، أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه قام بإيقاف مستحقات اللاعبين بعد الهبوط للقسم الثانى، مشيرًا إلى أنه تعرض للنصب من لاعبين كبار وأصحاب تاريخ حافل فى الملاعب المصرية.

وهبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعد الوصول للنقطة 25 من 32 مباراة، حيث صعد الفريق لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح فى البقاء ليهبط سريعًا للقسم الثانى.