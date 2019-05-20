الملاكمة يتلقى دعوتين للمشاركة فى بطولتى كازاخستان وروسيا الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على تلقي الإتحاد دعوة للمشاركة فى بطولة كازاخستان الدولية المحدد لها الفترة من 15 و حتى 21 يوليو القادم
كما أشار غنيم إلى تلقى الإتحاد دعوة للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها الفترة من 28 بوليو و حتى 4 أغسطس المقبلين .
و قال غنيم أنه يفاضل حاليا بين كلا البطولتين للمشاركة فى أحدهما لإعداد اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 .
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