شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يتلقى دعوتين للمشاركة فى بطولتى كازاخستان وروسيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على تلقي الإتحاد دعوة للمشاركة فى بطولة كازاخستان الدولية المحدد لها الفترة من 15 و حتى 21 يوليو القادم

كما أشار غنيم إلى تلقى الإتحاد دعوة للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية المحدد لها الفترة من 28 بوليو و حتى 4 أغسطس المقبلين .



و قال غنيم أنه يفاضل حاليا بين كلا البطولتين للمشاركة فى أحدهما لإعداد اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2020 .