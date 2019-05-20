شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يتخذ قرارا حاسما تجاه حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مسئولو النادي الأهلي قرارا حاسما تجاه حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق، بعدما شهدت الأيام الماضية كثرة الحديث عن اللاعب. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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