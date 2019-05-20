شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه إلى كينيا 1 يونيو للمشاركة فى التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس على توجه بعثة المنتخب الأول للرجال على كينيا يوم 1 يونيو المقبل. يشارك منتخب الطائرة فى التصفيات الأفريقية المقرر إنطلاقها 3 يونيو القادم والمؤهلة إلى دورة الألعاب الافريقية بالمغرب أغسطس 2019 . يقود المنتخب فنيا المدير الفنى الهولندى الجديد جيدو فيرمولين، و معه المدرب وائل العايدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطائرة يتوجه إلى كينيا 1 يونيو للمشاركة فى التصفيات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.