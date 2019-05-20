أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 20 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع فى المباراة الواحدة ببطولة امم افريقيا 2019، اتحاد الكرة يحدد منتصف سبتمبر موعدا لانطلاق الدوري الجديد.

- 5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع فى المباراة الواحدة ببطولة امم افريقيا 2019

حددت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم افريقيا، فى حال رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

- اتحاد الكرة يحدد منتصف سبتمبر موعدا لانطلاق الدوري الجديد

حدد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة منتصف سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق مسابقة الدوري العام الجديد 2019 - 2020 بعدما تم الاستقرار علي استكمال مسابقة كاس مصر عقب بطولة امّم افريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل .

- أزمة فى المقاولون العرب بسبب تعديل اللائحة.. تعرف عليها

يعيش الجهاز الفنى للمقاولون العرب أزمة كبرى بسبب رغبة عماد النحاس فى تعديل اللائحة خلال المباراتين المقبلتين على أمل تحقيق المركز الرابع بجدول الدورى والذى يتيح لصاحبه المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية .

- فيفا يختار جهاد جريشة وأبو الرجال للمشاركة فى مونديال الشباب

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" الحكم الدولى جهاد جريشة، والمساعد الدولى محمود أبو الرجال، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب ببولندا.

- الأهلى يفتش فى "دفاعات" الدورى للبحث عن بديل "حجازى".. اعرف المرشحين

بدأ مسئولو النادي الأهلى، وبالتحديد لجنة التعاقدات، تقييم أداء أبرز مدافعى الدورى المصرى، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم فى ظل صعوبة صفقة استعادة أحمد حجازى مدافع الفريق السابق، والذى طلب مهلة حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر قبل البت فى جميع العروض التى تلقاها مؤخراً ومنها عرض الأهلي.

- الخطيب يبحث ملف الراحلين عن الأهلي فى الصيف

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

- أجيرى يضع برنامجا بدنيا للمحترفين قبل امم افريقيا بسبب "الإجازات"

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، وضع برنامج بدنى خاص للاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر الفراعنة الأخير الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل استعداداً لأمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 من نفس الشهر.