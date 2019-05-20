تيسيما حكم موقعة الزمالك وبركان.. سرق الأضواء من جاساما.. وشهد على "ثأر كارتيرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في السادس والعشرين من مايو الجاري، سيستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي بصافرة تحكيمية إثيوبية.

اليوم الاثنين، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي الذي تفوق في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ولد باملاك تيسيما في 30 ديسمبر 1980 في مدينة أديس أبابا، ويعمل كباحث طبي ودرس علم الاجتماع وتخرج في الجامعة عام 2012.

تيسيما أصبح من حكام الصفوة داخل الاتحاد الأفريقي، وتم إسناد له أكثر من مباراة نهائية بعدما كان الأمر مقتصرا بعض الشيء على الحكم الجامبي بكاري جساما خلال السنوات الماضية.

شاهد على ثأر "فرنسي"

تيسيما كان شاهدًا على نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين والتي خسرهما الأهلي المصري، فكانت الأولى في ذهاب نهائي نسخة 2017 أمام الوداد المغربي، والثانية أمام الترجي التونسي في إياب نهائي نسخة 2018.

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صاحب الـ39 عامًا، أدار مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة التي جمعت بين الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا والرجاء المغربي حامل لقب الكونفدرالية والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف، ولعل المفارقة التي كان الإثيوبي شاهدًا عليها هي إخفاق المدرب الفرنسي باتريس كارتيون مع الأهلي في نهائي الأبطال أمام الترجي ليرحل بعدها عن تدريب الفريق المصري ويتولى تدريب الرجاء المغربي الذي كان طرفا في مباراة السوبر الأفريقي أمام الفريق التونسي.

واقعتان للزمالك

ليست المرة الأولى التي يدير فيها باملاك مباراة للزمالك المصري، فسبق له إدارة مباراة لأبناء ميت عقبة أمام يانج أفريكانز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وسجل للزمالك عمرو زكي.

مباراة أخرى أدارها تيسيما للزمالك كانت ببطولة كأس الكونفدرالية نسخة 2015، عندما حل ضيفًا على إيه سي ليوباردز الكونغولي في دور المجموعات وانتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف.

ظهور وحيد لبركان

على الجانب الآخر أدار الإثيوبي مباراة واحدة لنهضة بركان في بطولة النسخة الحالية أمام الصفاقسي التونسي والتي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية وخسرها الفريق المغربي بهدفين دون رد.