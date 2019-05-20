نادي مصر تايلاند يخسر أمام بانكوك بثلاثية

خسر فريق مصر تايلاند أمام نظيره بانكوك اف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف، التي أقيمت على ملعب " بانكوك" ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. على ملعب " بانكوك" ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. يذكر أن فريق مصر تايلاند سيبدأ الإعداد للموسم الجديد للمشاركة في دوري التايلاندي للقسم الخامس، والذي يمتلكه رجل الأعمال المصري وائل فاروق الشيمي.

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