تعرف على نتائج مهرجان "موني ان ذا بانك" 2019

أقيم فجر اليوم عرض مهرجان موني ان ذا بانك 2019 للمصارعة الحرة "WWE". وجاءت نتائج المهرجان التي أقيمت فجر اليوم كالتالي: النزال الأول، فاز فريق جيمي وجاي أوسو على فريق دانيال براين وإريك روان. النزال الثاني فاز ري مستريو على ساموا جوعلي حزام بطولة الولايات المتحدة الامريكية. النزال الثالث، فازت بايلي بحقيبة السيدات على نايومي وكارميلا ونكي كروس وماندي روز وإمبر موون ودانا بروك ونتاليا. ونكي كروس وماندي روز وإمبر موون ودانا بروك ونتاليا. النزال الرابع، هزم شين مكمان، نظيره ذا مــيـز. النزال الخامس، توني نيس يهزم أريا ديفار ويفوز ببطولة الكروزرويت. النزال السادس، بيكي لينش تهزم لايسي إيفانز بـلقب سيدات الرو (بطولة العالم لعرض الرو). النزال السابع، تشارلوت فلير -تهزم- بيكي لينش لقب سيدات سماكداون (بطولة العالم لعرض سماكداون). Advertisements النزال الثامن، بــايــلــي -تهزم- تشارلوت بـبطولة العالم لعرض سماكداون. النزال التاسع، رومان رينز -يهزم إلايــس في مواجهة ضمن المهرجان. النزال العاشر، سيث رولينز يهزم أي جي ستايلز على بطولة WWE، (بطولة العالم عرض الرو). النزال الحادي عشر، كوفي كينجستون -يهزم- كيفين أوينز (بطولة العالم عرض سماكداون). النزال الثاني عشر، بروك ليسنر يهزم درو ماكنتير وراندي أورتن وريكوشيت وبارون كوربين وعلي وفين بالوروأندرادي، ويتوج بحقيبة الرجال.

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