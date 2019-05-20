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منتخب مصر لسباحة الأساتذة يفوز بكأس البطولة الدولية الرابعة والعربية الأولي بتونس

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فاز منتخب مصر لسباحة الأساتذة بكأس البطولة الدولية الرابعة بتونس 2019 وكأس البطولة العربية الأولي بتونس 2019، بعدما حصل المنتخب على المركز الاول في الترتيب علي ٨٠

فريق برصيد 98 ميدالية متنوعة بواقع، 55 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضي و14 برونزية.

كما حقق المنتخب المركز الأول بالبطولة العربية

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بجدارة وحصل على كأس المركز الاول في الترتيب العام برصيد 106 ميدالية، بواقع 77 ميدالية ذهبية، و19 ميدالية فضية، و10 برومزيات. وحصل فريق نادى الصيد المصري علي المركز الثاني للبطولة العربية والمركز الثالث لبطولة تونس المفتوحة.
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