منتخب مصر لسباحة الأساتذة يفوز بكأس البطولة الدولية الرابعة والعربية الأولى بتونس

فاز منتخب مصر لسباحة الأساتذة بكأس البطولة الدولية الرابعة بتونس 2019 وكأس البطولة العربية الأولي بتونس 2019، بعدما حصل المنتخب على المركز الأول في الترتيب علي ٨٠فريقا برصيد 98 ميدالية متنوعة بواقع، 55 ميدالية ذهبية و29 ميدالية فضي و14 برونزية.
كما حقق المنتخب المركز الأول بالبطولة العربية
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