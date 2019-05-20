محمد عودة يعلن قائمة بتروجت أمام سموحة

اختار محمد عودة، المدير الفني لبتروجت، 22 لاعبا للقاء سموحة غدا بستاد المكس ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. تضم القائمة كل من محمد أبو النجا، وحسام حسن، وأحمد زولا، ومؤمن إبراهيم، وعبد الرحمن السويسي، ومحمود صلاح، وأحمد عفيفي أبو النجا، وحسام حسن، وأحمد زولا، ومؤمن إبراهيم، وعبد الرحمن السويسي، ومحمود صلاح، وأحمد عفيفيوأحمد عبد الرسول ومحمد فييرا، وعلى فرج وعلاء علي، وأحمد سالم صافي، وأحمد السباعي، وأحمد العجوز، وحميدو ماو وكريس جادي وحمادة طلبه ومروان النجار، وشكري نجيب، ومحمود عماد ومحمد صبحي.

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