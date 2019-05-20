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التايكوندو يعلن الشروط الفنية لتصفيات منتحب مصر تحت ١٤ سنة

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أعلن الاتحاد المصري للتاكوندو برئاسة عمرو سليم عن الشروط الفنية للتصفيات الداخلية لمنتحب مصر تحت ١٤ سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بأوزبكستان خلال شهر أغسطس المقبل.

وتقام التثفات يومي 26 ,27 مايو الجاري، بالمركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي، على ان تقام مباريات بين اللاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وفي حالة فوز صاحب المركز الأول

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ينضم مباشرة الى القائمة النهائية للمنتخب، وفي حالة فوز صاحب المركز الثاني، تقام بينهما مباراة اخرى فاصلة سيتم تحديد موعدها لاحاقا على ان تكون خلال ايام قليلة من التصفيات. وجاءت الشروط الفنية للاختبارات على النحو التالي:

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