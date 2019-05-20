أعلن الاتحاد المصري للتاكوندو برئاسة عمرو سليم عن الشروط الفنية للتصفيات الداخلية لمنتحب مصر تحت ١٤ سنة، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بأوزبكستان خلال شهر أغسطس المقبل.
وتقام التثفات يومي 26 ,27 مايو الجاري، بالمركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي، على ان تقام مباريات بين اللاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وفي حالة فوز صاحب المركز الأول
كانت هذه تفاصيل خبر التايكوندو يعلن الشروط الفنية لتصفيات منتحب مصر تحت ١٤ سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.