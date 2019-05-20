رسميًا.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع توني كروس

أعلن ريال مدريد الاسباني اليوم الاثنين توصلة لاتفاق مع اللاعب الألماني توني كروس نجم خط وسط الفريق لتمديد كروس نجم خط وسط الفريق لتمديدالتعاقد معه حتى 30 يونيو 2023. وخاض كروس خلال مشواره مع الفريق الملكي 233 مبارة وسجل 13 هدفا.

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