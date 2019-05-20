زينة مكاوي تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

ودعت زينة مكاوي لاعبة منتخب مصر للاسكواش منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الأمريكية أوليفيا فيشتر في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين. أوليفيا فيشتر في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين. وانتهت المباراة التي استغربت حوالي ٤٧ دقيقة بفوز اللاعبة الأمريكية بصعوبة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 8-11, 12-10, 11-6, 7-11, 11-7.

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