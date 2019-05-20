رياضة | ليس مورينيو.. الكشف عن هوية مدرب إنتر ميلان الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس مورينيو.. الكشف عن هوية مدرب إنتر ميلان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، عن هوية المدرب الجديد لنادي إنتر ميلان والذي سوف يبدأ مهامه التدريبية والفنية في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أنه تم الاتفاق بين إدارة إنتر ميلان وأنطونيو كونتي لقيادة الفريق الكروي الأول بدايةً من الموسم المقبل.

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وتشير التقارير إلى أن إدارة إنتر ميلان قد تعلن الخبر بشكل رسمي بعد نهاية الأسبوع الأخير من الدوري الإيطالي، وضمان التأهل المباشر إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن تم الاتفاق بينهما على بنود العقد بالإضافة إلى الراتب السنوي والصفقات التي يريدها المدرب، بعد رفضه الذهاب إلى روما وتفضيله العمل في ميلانو مع إنتر ميلان.

وكان كونتي قد تمت إقالته من تدريب تشيلسي ليبقى بدون نادٍ حتى الآن، وكانت تقارير صحقية قد أشارت إلى اقتراب جوزيه مورينيو من تدريب إنتر ميلان مرة أخرى.