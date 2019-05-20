رياضة | أليسون: سأحكي لأطفالي عن ليلة إذلال برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون: سأحكي لأطفالي عن ليلة إذلال برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، أن البعض اعتقد أن تعويض الهزيمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، أمرًا مستحيلًا.

ليفربول صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة من نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 4\0.

وقال أليسون في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا ستظل معي للأبد، سأخبر أطفالي وأحفادي عن هذه القصة.

وأكمل: أتمنى أن نحصل على لقب دوري أبطال أوروبا لأن هذا هو هدفنا الرئيسي، لعبت في الموسم الماضي على ملعب أنفيلد أمام ليفربول مع روما.

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وتابع: رأيت القوة التي منحتها جماهير ليفربول إلى الريدز خلال المباراة، لقد مارسوا ضغطًا كبيرًا علي، ليس من السهل اللعب هنا، الأن تأهلنا إلى نهائي دوري الأبطال.

وواصل: تأهلنا بالطريقة التي لعبنا بها بعد العودة من هزيمة أعتقد البعض أنه من المستحيل تعويضها، نجحنا في العودة من خلال التفاني في العمل والمجهود الكبير.

واستكمل: بجانب دعم الجماهير في ليلة مدهشة، أفضل لحظة لي كانت الكرة التي تصديت لها في أخر جولة من دور المجموعات أمام نابولي، يمكن أن أعتبر هذا الكرة مثل الهدف.

وأنهى حارس مرمى الريدز: زملائي في الفريق لعبوا دورهم وما يجعل هذه الكرة مميزة للغاية، هم لاعبون رائعون.

ليفربول يواجه نظيره توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.