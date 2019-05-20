رياضة | برشلونة يضحي بنجمه من أجل صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بنجمه من أجل صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم، عن دخول برشلونة الإسبانى، فى صراع التعاقد مع لاعب الوسط الدولى الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة " توتو سبورت" أن النادى الكتالونى يفكر فى التضحية بلاعب الوسط الكرواتى إيڤان راكيتيتش والذى ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم من أجل توفير أموال للتعاقد مع بوجبا الذى سيصل سعره ل 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، أن أنتر ميلان يترقب قرار راكيتيتش، خاصة وأن الفريق الإيطالى يحاول التعاقد مع اللاعب منذ فترة.

وكان ريال مدريد يحاول إقناع اليونايتد بضم بوجبا ولكن دخول برشلونة سيصعب الأمر على مدريد كثيرا.