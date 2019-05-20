رياضة | بعد اقترابه من ريال مدريد.. كروس يتحدي بوجبا برسالة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من ريال مدريد.. كروس يتحدي بوجبا برسالة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم أنه لم يفكر نهائيا في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة بعدما جدد عقده مع النادي حتى يونيو 2023.

وقال توني كروس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع ريال مدريد واليوم يوم مميز للغاية بالنسبة ولم أفكر نهائيا في الرحيل عن ريال مدريد وتواجدي هنا اليوم أكبر دليل على ما أقول.

وتابع: أنا حققت المزيد من النجاح في ريال مدريد وأنا واثق ومتأكد من تحقيق الكثير في السنوات المقبلة وخطتي الاعتزال في ريال مدريد وهذا آخر عقد طويل بالنسبة لي.

Advertisements

وأضاف: أنا أريد الرحيل فحسب عندنا نكون في القمة وحينما نكون في حالة انتصارات ولن أتحدث عن ما جرى بيني وبين زين الدين زيدان ولن أخبركم به ولقد عرفت بما يخطط له زيزو لكنني لن أبوح بخطته وأنا سيكون لي دور مهم ولن أقول أكثر من ذلك.

وأكمل: التعاقد مع بول بوجبا لن يغير أي شيء وأنا سوف أقاتل على مركزي وقد مررنا بموسم محبط وتحديدا عندما تتعود على الانتصارات ولا أخشى القول بأنني لم ألعب جيدا في الموسم المنصرم.

وأتم: لا يوجد من وصل لأفضل مستوياته مثلما فعلنا في السنوات الماضية لكن عندما يتراجع مستوى عدة لاعبين من الصعب تحقيق الفوز ونحن بشر وهذا أمر عادي بعد الفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا لأنه ليس عاديا تحقيق ذلك ويبدو مستحيلا بالرغم من أننا حقق ذلك.

وختم كروس تصريحاته: نحن متحفزون للموسم المقبل وأنا لن أقول سوف نفوز بكل شيء لأنني لا أعرف لكننا سوف نحاول ذلك نحتاج لجماهيرنا لذلك ونحتاج لسانتياجو برنابيو.