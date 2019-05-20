رياضة | 500 مليون يورو لتنفيذ خطة زيدان في ميركاتو الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 500 مليون يورو لتنفيذ خطة زيدان في ميركاتو الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني خطته التي سيحاول تطبيقها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل القيام بعملية الإحلال والتجديد، تحضيرا للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن الميرنجي قد حدد كلا من جاريث بيل ولوكا مودريتش بالإضافة إلى إيسكو للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب زيدان من إدارة ريال مدريد التخلص من الثلاثي خلاص فترة الانتقالات بسبب عدم حاجته لهم خلال الموسم المقبل، خاصة مع تراجع مستوى الثلاث لاعبين على مدار الموسم.

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أما بالنسبة للقادمين إلى النادي الملكي، فقد اقترب المهاجم الصربي يوفيتش من الانضمام إلى صفوف إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بالإضافة إلى بول بوجبا الذي يرغب مواطنه زيدان في جلبه إلى أسوار البيرنابيو من أجل تعزيز خط وسط الفريق.

ويبقى التعاقد الحلم لدى بيريز وزيدان، هو جلب المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي يرى الثنائي أنه من الممكن أن يصبح نجم الفريق خلال المواسم القادمة مع حاجة الفريق إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين في الخط الأمامي للفريق.

إيدين هزارد هو الآخر يبقى في الصورة بقوة من الأجل الانضمام إلى الميرنجي خلال الانتقالات القادمة، خاصة مع تبقي موسم واحد في عقد اللاعب مع فريقه تشيلسي وإعلان الجناح البلجيكي في أكثر من مناسبة رغبته في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

ويخطط ريال مدريد لإنفاق ما يقارب ال500 مليون يورو من أجل تلبية رغبات زيدان خلال الميركاتو المقبل، مع بيع العديد من اللاعبين الزائدين عن حاجة زيدان الفنية من أجل الاستفادة من أموال بيعهم في إبرام الصفقات وعدم اختراق قانون اللعب المالي النظيف.