رياضة | عودة يعلن قائمة المقاولون لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة يعلن قائمة المقاولون لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت قائمة فريقه لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة بتروجت كلا من :- محمد أبو النجا - حسام حسن - أحمد زولا - مؤمن إبراهيم - عبد الرحمن السويسي - محمود صلاح - أحمد عفيفي - أحمد عبد الرسول - محمد فييرا - علي فرج - علاء علي - أحمد سالم صافي - أحمد السباعي - أحمد العجوز - حميد ماو - كريس جادي - حمادة طلبة - مروان النجار - شكري نجيب - محمود عماد - محمد صبحي.

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