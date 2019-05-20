رياضة | برشلونة يحسم مصير 8 لاعبين

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى برشلونة يفكر فى إعارة عدد من لاعبيه الذى شاركوا هذا الموسم لأول مرة مع النادى الكتالونى، من أجل أخذ خبرات خلال المرحلة المقبلة وأن يشاركوا بإستمرار أو بيعهم نهائيا.

وقالت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن اللاعبين الشباب هم :" ريكي بويج، موسى واجي، كارليس بيريز، وخوان ميراندا، وكويادو، وتشومي، وكوينكا، وأبيل رويز.

وحتى الأن تنتظر إدارة برشلونة وصول عروض جيدة للاعبين سواء للإعارة أو البيع النهائي والإستفادة منهم.