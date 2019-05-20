رياضة | ليفربول يُعسكر في إسبانيا استعدادا لمواجهة توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يُعسكر في إسبانيا استعدادا لمواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريق كرة القدم برئاسة مديره الفني يورغن كلوب توجه اليوم الإثنين إلى إسبانيا للدخول في معسكر لمدة ستة أيام استعداداً لمباراة النهائي في دوري الأبطال أمام توتنهام.

ونشر النادي على موقعه قائمة تضم 26 لاعباً، قال "إنهم سيشاركون في معسكر الفريق في مدينة ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا".

كان كلوب دخل مع فريقه في معسكر تدريبي استمر عدة أيام في ماربيا قبل مباراتي دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.

وتقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت الموافق أول يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.