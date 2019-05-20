رياضة | مفاجأت في قائمة منتخب مصر المرتقبة لكأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة منتخب مصر المرتقبة لكأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري، لكرة القدم، والإعلامى الكبير، ببرنامجه الإذاعي، أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافير أجيري، سيعلن عن قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى ستستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو خلال ساعات.

ويجتمع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا، من أجل وضع الرتوش الأخيرة، على قائمة الفراعنة، والتى تستعد لخوض مباراتى تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو القادم على ملعب برج العرب.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على ضم ثلاثي حراس المرمى " أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز ومحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك".

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بينما كل من محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة ومحمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى سيكونوا جاهزين فى أى توقيت يحتاجهم المنتخب.

وأوضح شوبير، أن القائمة من الممكن أن تشهد عودة اللاعبين الخبرات متمثلة فى عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب النادى الأهلى.

ويذكر أن المنتخب الوطنى، سيلعب ضمن مباريات المجموعة الاولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.