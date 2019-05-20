رياضة | رونالدو يهدد يوفنتوس بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يهدد يوفنتوس بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالى كريستيانو رونالدو قد طلب التعاقد مع كارلو أنشيلوتى المدير الفنى الأسبق لريال مدريد والحالى لنابولى الإيطالى، ليكون خلف للمدير الفنى الإيطالى ماسيمليانو أليجري الذى رحل منذ أيام من تدريب السيدة العجوز.

وقالت موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن رونالدو قد وضع يوفنتوس فى مأزق بعدما رفض التعاقد مع المدير الفنى الإيطالى أنطونيو كونتى المدير الفنى الأسبق لتشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة اليوفى ستضع مصير رونالدو على المحك، بسبب عدك رغبته فى التعاقد مع كونتى لقيادة الفريق.