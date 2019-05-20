اونلاين | ostora live مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر كورة ستار yalla shoot بث مباشر مباراة الهلال والدحيل كورة لايف beIN

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الدحيل والهلال بث مباشر مشاهدة ماتش الهلال والدحيل كورة أون لاين مباراة الهلال والدحيل كورة لايف مباراة الهلال والدحيل بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والدحيل الاسطورة للبث المباشر مباراة الهلال والدحيل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والسادسة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق من علي محمد علي، وتُعد هذه المباراة الأولى للزعيم بعد خسارة لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة لصالح النصر بفارق نقطة واحدة.

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