اونلاين | ON KSAبث مباشر مباراة الهلال والدحيل بث مباشر الهلال ضد الدحيل اليوم مشاهدة مباراة الهلال والدحيل مباشرة في دوري الأبطال

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مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر، يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة مباراة الهلال ضد الدحيل القطري فى مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا 2019 وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين 20 مايو 2019 في تمام الساعة 20:00 مساءاٌ بتوقيت مصر والساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال أسيا.

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