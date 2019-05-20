حقيقة تبرع رونالدو بـ1.5 مليون يورو للصائمين في غزة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، نبأ يفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بمبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة.

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وعقب تداول النبأ على مواقع التواصل، انهالت التعليقات والإشادات الكبيرة بالموقف الذي قدمه اللاعب الدولي صاحب الـ34 عامًا، لكن لم يحاول أحد ممن تداولوا النبأ التأكد من صحة ما تم تداوله.

ولم تظهر حسابات اللاعب على مواقع التواصل أي ذكر للنبأ، فيما ذكر موقع “leadstories.com” المتخصص في رصد الشائعات و”الأخبار المفبركة”، أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت “مواقع ألبانية” الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية، لافتًا إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية “مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو”.