الان تتابع “يويفا” يقر تعديلين جديدين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرين جديدين في نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قبل أيام من النهائي المرتقب بين ليفربول وتوتنهام.
وذكر موقع ليفربول، أن التغيير الأول يخص عدد اللاعبين الذين سيمكنهم الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال النهائيات، حيث سيسمح للأندية بتسمية ما يصل إلى 12 بديلا لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي زيادة على بدائل اللاعبين السبعة المسموح بهم عادة في البطولات.
وجاء التغيير الثاني متمثلًا في منح الفرق التي تخوض النهائيات الحق في إجراء “التبديل الرابع” في حال وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.
يشار إلى أن الريدز سيواجهون توتنهام في نهائي أبطال أوروبا على ملعب واندو ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد يوم السبت أول يونيو.
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