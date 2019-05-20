جراهام بوتر مدربًا لبرايتون

قال نادي برايتون آند هوف ألبيون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه عين جراهام بوتر مدربا جديدا لمدة 4 سنوات، قادمًا من سوانزي سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية.
وسيحل بوتر، الذي أكمل 44 عامًا، اليوم الإثنين، بدلًا من كريس هيوتون، الذي استغنى النادي عن خدماته الأسبوع الماضي، بعدما أفلت برايتون بأعجوبة من الهبوط من دوري الأضواء.
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