سيسوكو يثير الشكوك حول مستقبل بوكيتينو

أثار موسى سيسوكو نجم نادي توتنهام هوتسبير، الشكوك حول مستقبل مدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، خلال الفترة المقبلة.

وقال سيسوكو، خلال تصريحاته لقناة كانال بلس"قد يكون لدى النادي الإنجليزي خطة مختلفة للمستقبل، ومن يدري ربما يكون هناك مدير فني جديد لا يريدني ويُفضل بيعي".

وكان ماوريسيو بوكيتينو قد ألمح إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع السبيرز، علمًا بأن عقده يحمل شرطا جزائيًا بقيمة 30 مليون يورو.

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وفي نفس السياق، أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن بوكيتينو من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية ليوفنتوس بداية من الموسم المقبل، بعد إعلان رحيل ماسيمليانو أليجري.

وسيرحل أليجري بعد مسيرة مميزة رفقة يوفنتوس على المستوى المحلي، بعدما تمكن من قيادة اليوفي للتتويج بلقب الكالتشيو في آخر 5 سنوات، وفاز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

أما على المستوى القاري، استمر فشل يوفنتوس في سعيه نحو حصد لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أنه نجح في قيادة الفريق للوصول لنهائي البطولة مرتين عامي 2015 و2017، قبل أن يخسر أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.