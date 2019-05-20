تغيير مواعيد المباريات الحاسمة بالكالتشيو

الدوري الايطالي لاتسيو - x

20:30 - بولونيا دوري أبطال آسيا بيروزي - x

18:30 - السد القطري الدحيل - Advertisements x

20:00 - الهلال العين - x

20:00 - الإستقلال أهلي جدة - x

21:00 - باختاكور

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