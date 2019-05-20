الاتحاد التونسي يؤجل ديربي الترجي والإفريقي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الديربي بين الترجي والإفريقي إلى 26 مايو/آيار الجاري، بسبب التزام الأول بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستثنى الاتحاد التونسي مباراة الديربي المقررة ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري، والتي تجرى يوم الجمعة المقبل، وهو نفس اليوم الذي يخوض فيه الترجي، مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الوداد البيضاوي.

ويتصدر الترجي، جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 53 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النجم الساحلي والصفاقسي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويتطلع الترجي إلى الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به العام الماضي على حساب الأهلي المصري.

كذلك يأمل الترجي في إحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، وقد حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس تونس على حساب الاتحاد المنستيري.