شكرا لقرائتكم خبر عن «صالة الدمام» تشهد انطلاق المرحلة الثالثة من مهرجان 3*3 لكرة السلة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الدمام)

تشهد صالة الهيئة العام للرياضة في الدمام اليوم (الإثنين) انطلاق المرحلة الثالثة من مهرجان مسابقة 3*3 والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد ختام المرحلة الأولي في مكة المكرمة والمرحلة الثانية الثانية في المدينة المنورة، ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة» والتي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

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من جهته، أوضح المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالالة الشعيل، أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة للرياضة أنهى جميع الاستعدادات لانطلاق فعاليات المهرجان في الدمام عند الساعة 10 مساء، وذلك بأشراف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة 3*3 عبيد المدني وعضو مجلس الإدارة فتحي القصاب وعضو للجنة 3*3 حسين القلاف، ومندوب الاتحاد السعودي لكرة السلة إبراهيم السادة و سعيد الفرج.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول 10 الاف ريال، المركز الثاني 5 الاف ريال، المركز الثالث 3 الاف ريال، المركز الرابع 2000 ريال.

وأوضح أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية.