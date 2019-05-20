شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى المقاصة للاستعانة بمدرب أجنبى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة مصر المقاصة نحو الإستعانة بمدير فنى أجنبى فى الموسم المقبل خلفا لطلعت يوسف الذى رحل منذ لقاء الإتحاد السكندرى الأخير بالدورى .

وقد تولى جمال عمر مدرب الفريق المهمة فيما بقى من مباريات وحقق التعادل أمام بيراميدز بهدف لمثله وكان قريبا من تحقيق الفوز ، بينما حقق الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة .

ويرفض محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الملف حتى نهاية الموسم الجارى ، على أن يعقد جلسة لتحديد هوية المدير الفنى او استمرار المدير الفنى الحالى .