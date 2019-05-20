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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقترب بقوة من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، قبل إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
وكتب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان".
تغريدة شوبير
يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
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