اخبار الرياضه

عبد الله جمعة يقترب بقوة من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقترب بقوة من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، قبل إعلان قائمة الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وكتب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان".

Advertisements

تغريدة شوبير

 

يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة يقترب بقوة من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا