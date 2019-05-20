شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. الـ " تاى بو" عندما يتحول الرقص إلى فنون قتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها ، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات ، من خلال التقرير التالى..

التاى بو

رياضة الـ " تاى بو "

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هى رياضة مشتقة من التايكوندو و البوكسينج ، ليدمج بينهما في حركات فنون دفاع عن النفس بوتيرة سريعة .

وبدأت هذه الرياضة عن طريق أحد مدربى التايكوندو ويسمى بيلي بلانكس، حيث جمع بين الرقص والدفاع عن النفس، وعرضها على شرائط فيديو فى البداية ، وبعد بيع أكثر من مليون و نصف المليون شريط ، حولها إلى رياضة .

تاى بو

وتٌعد هذه الرياضة مفيدة للوعي الذاتي و الثقة بالنفس وتزيد من البراعة العقلية ، و القوة البدنية ، و القدرة على التنسيق العقلي و حرق السعرات الحرارية خاصة وأن هذه الرياضة تحرق من500 إلى 800 سعرة حرارية في الساعة.