اعرفها معانا.. الـ " تاى بو" عندما يتحول الرقص إلى فنون قتالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها ، أو لعدم ممارستها فى مصر.
الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات ، من خلال التقرير التالى..
التاى بو
رياضة الـ " تاى بو "
هى رياضة مشتقة من التايكوندو و البوكسينج ، ليدمج بينهما في حركات فنون دفاع عن النفس بوتيرة سريعة .
وبدأت هذه الرياضة عن طريق أحد مدربى التايكوندو ويسمى بيلي بلانكس، حيث جمع بين الرقص والدفاع عن النفس، وعرضها على شرائط فيديو فى البداية ، وبعد بيع أكثر من مليون و نصف المليون شريط ، حولها إلى رياضة .
تاى بو
وتٌعد هذه الرياضة مفيدة للوعي الذاتي و الثقة بالنفس وتزيد من البراعة العقلية ، و القوة البدنية ، و القدرة على التنسيق العقلي و حرق السعرات الحرارية خاصة وأن هذه الرياضة تحرق من500 إلى 800 سعرة حرارية في الساعة.
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