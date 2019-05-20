سوبر كورة يكشف ثلاثى حراسة مرمى المنتخب فى أمم أفريقيا والثنائى البديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" عن ثلاثى حراسة مرمى المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى مصر الشهر المقبل، بعد استقرار الجهاز الفنى للفراعنة على الأسماء النهائية للتواجد فى القائمة. لمعرفة الأسماء والبدلاء اضغط هنا..

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