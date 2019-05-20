شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى معسكر بتروجت استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، على اختيار 20 لاعباً للاستمرار فى المعسكر المغلق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة فى الجولة الـ33 للدورى. وضمت القائمة كلاً من: "محمد أبو النجا – محمد حسام حسن – زولا – مؤمن إبراهيم – عبد الرحمن السويسى – محمود صلاح – أحمد عفيفى – أحمد عبد الرسول – محمد فييرا – على فرج – علاء على – أحمد سالم صافى – أحمد العجوز – حميد ماو – كريس جادى – حمادة طلبة – مروان النجار – شكرى نجيب – محمود عماد – محمد صبحى". ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز على سموحة لضمان البقاء. Advertisements

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