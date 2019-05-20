شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكر مغلق فى الاسكندرية غداً قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى معسكرا مغلقا مساء غد الثلاثاء في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

و يخوض الأهلى مرانه غدا على ملعب التتش ويعقبه إعلان قائمة الفريق ثم التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب.