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طرح تذاكر إياب الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكرة، يوم الأربعاء المقبل موعدا لطرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في اياب نهائي الكانفيدرالية، فى منافذ البيع أمام الجماهير البيضاء.

وينتظر اتحاد الكرة ختم التذاكر غدا الثلاثاء من جانب الجهات الأمنية، حتى يتم الاعلان بشكل رسمى عن طرح التذاكر ومنافذ البيع المخصصة.

يذكر أن الزمالك خسر بهدف نظيف فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

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