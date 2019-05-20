شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى ذكرى الفوز على روما الإيطالى: كيف احتفلت بهدف أحمد الشيخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك ذكريات المباراة الودية التى جمعت الأحمر أمام روما الإيطالى، فى الإمارات، وانتهت بفوز الشياطين برباعية مقابل ثلاثة أهداف للذئاب.

ونشرت صفحة الأهلي فيديو من أهداف المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل ثلاثة أهداف وعلقت عليه، "لنرى ماذا كان أفضل احتفال لكم بعد تسجيل الهدف الرابع لفريقنا!؟".

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أحرز أهداف الأهلى كل من جون أنطوى ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ، فيما أحرز ثلاثية روما دجيكو ومحمد صلاح وفانكير.

وسائل الإعلام الإيطالية تناولت مباراة الأهلى وروما باستفاضة وإشادة واسعة بالفريق الأحمر، وكتب موقع "فوتبول إيطاليا" أن فريق روما أنهى موسمه بالخسارة أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تحت أنظار أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا، فيما قال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن روما خسر أمام الأهلى بالضربة القاضية، بعدما تلقى هدفاً فى الدقيقة 93 عن طريق أحمد الشيخ.