الإسماعيلى يراقب "ثنائى" بتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب مسئولو الإسماعيلى ثنائى بتروجت أحمد العجوز واحمد زولا خلال مباريات فريقهما المقبلة بالدورى قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة الفريق البترولى للتعاقد معهما أو احدهما . كان مسئولو الإسماعيلى قد طلبوا التعاقد مع زولا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلا أن الموقف الصعب للفريق البترولى فى جدول الدورى وتذيله الترتيب جعل مجلس الإدارة تتمسك بجميع اللاعبين . ويستعد بتروجت لمواجهة سموحه غدا فى الجولة الـ33 للدورى باستاد المكس .

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