حمد فتحى عملاق السلة لسوبر كورة: بنام على سرير عمولة.. ومراتى كانت مترددة تتزوجنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك طول غير عادى ما لم يكن أطول لاعبى كرة السلة فى مصر، حيث تعدى طوله المتران و ربع المتر، استطاع أن يمارس كرة السلة وكرة اليد، وشارك فى بطولات هامة مع كلا المنتخبين، حيث شارك فى أمم أفريقيا لليد، والبطولة الأفريقية والعربية للسلة، إنه العملاق حمد فتحى.
تواصلنا مع اللاعب بعد أن استطاع مع فريقه سموحة الوصول إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية لأندية السلة ، للتعرف منه على أحداث حياته اليومية ، و المفارقات التى يواجهها بسبب طوله الزائد ،، فكان معه الحوار التالى
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