شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد إعلان قائمة المنتخب خلال ساعات.. ويلمح إلى الاستعانة بالسعيد وسليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإعلان عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب الاجتماع المنعقد حاليا بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

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وكتب شوبير، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الجهاز الفني لمنتخب مصر مجتمع حاليا.. وإعلان قائمة المنتخب قد يتم الإعلان عنها خلال ساعات».

وأضاف: «الجهاز الفني استقر على ضم 3 حراس مرمى.. أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش وسيكون محمد أبوجبل ومحمد عواد جاهزان في أي وقت».

واختتم: «قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبدالله السعيد ووليد سليمان».