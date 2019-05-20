شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نهضة بركان: لن نفرط في الكونفيدرالية.. ومباراة الإياب صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منير الجعواني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، صعوبة المباراة الحاسمة أمام الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقررة الأحد 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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وكان نهضة بركان قد فاز، أمس، على الزمالك بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب، أحرزه التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة التي جرت في الملعب البلدي لبركان بالمغرب، ليمنح كودجو فريقه أكثر من فرصة قبل مواجهة الإياب، ولينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.

وقال الجعواني، في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: «لاحت لنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول وكل اللاعبين أدوا جيداً.. والآن أمامنا مهمة كبيرة وصعبة لكي نعود باللقب من مصر، وسنبذل ما في وسعنا لتحقيق ذلك ولن نفرط في الكأس».

وأضاف: «أعرف أن مباراة الإياب ستكون صعبة، ولكن هدف كودجو سيكون هدف اللقب الأفريقي، ويكفينا التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف لتحقيق اللقب، وأشكر الجماهير التي ساندتنا حتى اللحظة الأخيرة».