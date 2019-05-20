شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: 3 مواجهات تحسم فوز الأهلي بالدوري.. ونركز في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تخطى محطات صعبة في بطولة الدوري ولكن في النهاية الفريق يلعب على بطولة، فكل مباراة يخوضها الأهلي ليست نهاية ولكن بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثا عن الفوز باللقب.

وأضاف سليمان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «هناك 3 محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب، وتركيزنا في الوقت الحالي ينصب على مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام».

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وشدد مدرب حراس الأهلي على أن تقييم مباريات الأهلي والاسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أية مباراة أو ترتيبهما في جدول المسابقة كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي والزمالك، فدائما ما يقدم الإسماعيلي مباريات قوية أمام الأهلي، وهو ما يؤكد على أن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي، ويواصل حصد الثلاث نقاط.

وأشار سليمان إلى أن الإسماعيلي حصل على دفعة معنوية من خلال الفوز الذي حققه على الداخلية مع الجهاز الجديد في المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي.

وأكد طارق سليمان على أن الأهلي يلعب على بطولة، ومن هنا تأتي صعوبة وقوة المباريات التي يخوضها الفريق.

واختتم مدرب حراس الأهلي قائلا إنه لا يوجد فوز سهل حاليا، خاصة مع الوصول إلى المباريات الأخيرة في البطولة، ولكن في النهاية أمام الأهلي 3 محطات يرغب في تجاوزها من أجل الفوز باللقب، والبداية بمحطة الإسماعيلي والتي تستحوذ على فكر الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الحالي.