شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبي «تسيما» حكمًا لمواجهة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تعيين الإثيوبي باملاك تسيما، حكمًا لمباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي، في المواجهة المقرر لها العاشرة مساء الأحد 26 مايو، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويعاون تسيما، زكالي زويس من جنوب أفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال، والحكم الرابع التونسي صادق السالمي.
أاما حكم تقنية الفيديو «VAR» فسيكون الزامبي جيناوي سكاوزي، ومعه جيربا كامارا من السنغال، ووليد أحمد من السودان.
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