تأجيل مباراة النصر السعودي وذوب آهن أصفهان

أعلن نادي النصر، اليوم الإثنين، أنه تلقى خطابًا من الاتحاد السعودي، يفيد بتأجيل مباراته مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، التي كان من المنتظر خوضها، غدًا الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ونقل الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع تويتر "أبلغ الاتحاد السعودي، نادي النصر، بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن، بناء على خطاب من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق".

ويتصدر ذوب آهن أصفهان، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف النصر.

ويأمل النصر في تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة، بجانب الثأر لخسارته أمام الفريق الإيراني بنتيجة 2-3 في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.