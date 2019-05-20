معسكر إسباني لليفربول قبل نهائي دوري الأبطال

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، توجه ظهر اليوم الإثنين، إلى إسبانيا، للدخول في معسكر لمدة 6 أيام، استعدادًا لنهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.

ونشر النادي على موقعه، قائمة تضم 26 لاعبا، قال إنهم سيشاركون في معسكر الفريق في مدينة ماربيا الساحلية الواقعة جنوب إسبانيا.

وكان كلوب قد دخل مع فريقه في معسكر تدريبي استمر عدة أيام في ماربيا، قبل مباراتي دور الـ 16 أمام بايرن ميونخ.

وتقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، مطلع حزيران/يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.