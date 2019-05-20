ستيف كلارك مدربًا لمنتخب اسكتلندا

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، في بيان، اليوم الإثنين، تعيين ستيف كلارك مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، بعقد مدته 3 أعوام.

وتولى المدرب البالغ عمره 55 عاما، المسؤولية خلفا لأليكس مكليش الذي أقيل من منصبه عقب بداية مخيبة للآمال في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.